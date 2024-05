Hohe Kosten, keine Krankenversicherung

Doch nicht nur die Sorgen um Heinz Hoenigs Gesundheit machen der Familie zu schaffen. Hoenig ist nicht krankenversichert. Es gibt also keine Krankenkasse, die seine Behandlungskosten übernimmt.



Das Management des Schauspielers hatte deshalb einen Spendenaufruf gestartet, um "Heinz und seine Familie bei der Deckung der Kosten zu unterstützen". Bisher sind bei der Spendenkampagne bis Samstagnachmittag (11.05.) mehr als 155.000 Euro zusammengekommen. Auch das nochmals angehobene Ziel von 150.000 Euro wurde also erreicht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Til Schweiger mit großzügiger Spende

Zahlreiche Prominente hatten Spenden für Heinz Hoenig angekündigt. Hoenigs Schauspielkollege Til Schweiger bestätigte der "Bild"-Zeitung, dass er 20.000 Euro geben wolle. Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer gab an, 200 Euro beigesteuert zu haben. Auch Natascha Ochsenknecht hat in einem Instagram-Video eine Spende bestätigt und Heinz Hoenig gegen Angriffe wegen der fehlenden Krankenversicherung verteidigt.



Annika Kärsten-Hoenig, die den Beruf der Krankenschwester erlernt hat, ist von der Anteilnahme überwältigt: "Menschen spenden für ihn, denken an ihn, sie senden ihm Kraft, beten für ihn und zünden eine Kerze an. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Und ich habe dadurch das Gefühl, ich bin nicht allein." Heinz werde kämpfen, für die Kinder, für sie und für seine Fans, so Annika Kärsten-Hoenig auf Instagram.

Problem in der Schauspielbranche: Altersarmut

Dass Menschen aus der Schauspielbranche im höheren Lebensalter in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ist nicht selten. Es habe strukturelle Gründe, sagt Schauspieler Heinrich Schafmeister vom Bundesverbandes Schauspiel BFFS.



Neben schwierigen Beschäftigungsverhältnissen gehe es häufig um Lücken in der Versicherung. Gerade wenn weitere große Rollen ausbleiben, könne das dazu führen, dass die Privatversicherung nicht mehr bezahlt werden kann.

Bildrechte: picture alliance / zb | Kirsten Nijhof

Krankenkassen-Teufelskreis bei Hoenig

Das Management von Heinz Hoenig hat einen ähnlichen Teufelskreis bei Hoenig geschildert: "Aufgrund von fehlenden Aufträgen konnte Herr Hoenig schlussendlich die Krankenkassenbeiträge nicht mehr begleichen. Da er durch verschiedene Aufträge unterschiedlich versichert war, musste zunächst erst mal festgestellt werden, bei welcher Krankenkasse er zuletzt versichert war. Da Herr Hoenig über 55 Jahre alt ist, erschwerte auch das den Prozess, wieder in der Krankenkasse aufgenommen zu werden."

Kollegen geschockt von der Nachricht - Premiere ohne Hoenig

Heinz Hoenig steckte gerade mitten in den Proben für das Musical "Ein bisschen Frieden" am Deutschen Theater in München. Nach seiner schweren Erkrankung liegt laut Produzent Ralph Siegel ein Schatten über der Premiere des Musicals, die am 9. Mai. stattfand.



"Wir denken an Heinz Hoenig, wir wünschen ihm alles Gute", sagte Siegel auf der Premierenfeier. "Wir wünschen ihm, dass es ihm bald besser geht, dass er ein langes Leben hat."



Simone Ballack steht erstmals auf der Bühne und hätte mit Heinz Hoenig auftreten sollen. Im Interview mit BRISANT sagt sie: "Da war keiner drauf vorbereitet, und es geht ihm tatsächlich auch sehr schlecht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das trotzdem alles über die Bühne kriegen."



Für Hoenig übernahm Alexander Kerbst, der ohnehin für mehrere Aufführungen vorgesehen war und "Ein bisschen Frieden" auch schon im Festspielhaus Neuschwanstein präsentiert hat.

Durchbruch mit dem Film "Das Boot"