Jil Sander kam am 27. November 1943 in einem Luftwaffenlazarett in Hedwigenkoog (Schleswig-Holstein) zur Welt. Ihr Geburtsname lautet: Heidemarie Jiline Sander, Rufname Heidi.



Nach einer Ausbildung zur Textilingenieurin ging sie schon mit 18 Jahren in die USA. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland eröffnete sie unter dem Namen Jil ihre erste Boutique. "Ich konnte sie doch nicht 'Heidi Sander' nennen - das klingt so deutsch, so süß", soll sie damals gesagt haben.