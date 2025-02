06.02.2025 | Weitere Presenter bekanntgegeben

Bei der diesjährigen Gala stehen vier Hollywood-Stars, die im vergangenen Jahr einen Goldjungen für ihre schauspielerischen Leistungen als beste Haupt- und Nebendarsteller mit nach Hause nehmen durften, als sogenannte "Presenter" auf der Bühne.



Emma Stone, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph und Robert Downey Jr. werden bei den Awards als Helfer mitwirken und Laudationen halten.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Die Filmakademie will bis zur großen Verleihung am 2. März noch weitere Promis bekannt geben, die ebenfalls mithelfen werden. 2025 setzt die Academy zum ersten Mal auf Conan O'Brien als Moderator der Preisverleihung - er folgt damit auf Jimmy Kimmel, der die Oscars in den vergangenen zwei Jahren moderiert hat.

03.02.2025 | "Emilia Pérez"-Skandal: Stürzt der Oscar-Favorit jetzt ab?

Alles vorbei wegen ein paar Tweets von früher?



Mit 13 Nominierungen ist der Film "Emilia Pérez" ganz klar der diesjährige Oscar-Favorit. Die spanische Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón wurde als erste Transfrau für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.



Doch alte Social-Media-Posts könnten nun die Chancen des Musical-Thrillers bei der Oscar-Verleihung 2025 zunichte machen.

Beleidigungen - sogar gegen Hollywood-Kolleginnen

Worum geht es? Um zum Teil sehr alte Tweets der Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón, die von einer Journalistin in Kanada jetzt - nur rund vier Wochen vor der Verleihung am 2. März in Los Angeles - entdeckt und ans Tageslicht gebracht wurden. Diese Posts strotzen vor Rassismus, Islamfeindlichkeit und auch vor bösartiger Kritik an Kolleginnen der Branche.



Die Schauspielerin beleidigte nach Berichten von Medien wie "El País" unter anderem Araber und Katalanen, den Islam und die katholische Kirche, Prominente wie Miley Cyrus, Adele und sogar ihre "Emilia Pérez"-Kollegin Selena Gómez.



Auch vor einem Todesopfer von Polizeigewalt in den USA, George Floyd, den sie als "Junkie" bezeichnet haben soll, machte die Frau demnach nicht Halt.

So reagiert Karla Sofía Gascón jetzt

Gascón bestritt im Prinzip die Echtheit der meisten ihr zugeschrieben Skandal-Tweets nicht. Sie schloss schnell ihren X-Account, entschuldigte sich auch.



Den Totalschaden kann sie damit aber wohl nicht mehr verhindern.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press Wire

23.01.2025 | Nominerungen 2025: Sie dürfen auf einen Goldjungen hoffen

Nicht mehr lange, dann heißt es in Hollywood wieder: "And the Oscar goes to...". Wer auf einen Goldjungen hoffen darf, steht jetzt fest. Das sind die Nominierten 2025:



Bester Hauptdarsteller:

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice



Beste Hauptdarstellerin:

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - Für immer hier





Bester Film:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Konklave

Dune: Part II

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked



Bester Nebendarsteller:

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice



Beste Nebendarstellerin:

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Konklave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Shanna Besson

Hoffnung auf deutsche Preisträger

Als Favorit geht mit 13 Nominierungen "Emilia Pérez" ins Rennen, dicht gefolgt von dem Film "Konklave" mit acht Nominierungen. Eine internationale Produktion mit deutscher Beteiligung. So darf der Wolfsburger Edward Berger als Regisseur auf einen Oscar hoffen, ebenso wie Volker Bertelmann, der den Soundtrack zum Film komponierte und in der Kategorie "Beste Filmmusik" gewinnen kann.

Bildrechte: picture alliance/Jordan Strauss/Invision/AP