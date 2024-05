Die Karriere von Nemo startete schon im Alter von 13 Jahren. Mit dem Musical "Ich war noch niemals in New York" trat Nemo erstmals vor Publikum auf. Hier entdeckte das heute 24-jährige Talent die Liebe zur Musik und die große Bühne. Beim Musical sollte es jedoch nicht bleiben...

Mir geht es heute nicht so gut. Es ist nicht immer einfach, stark zu bleiben und über transphobe oder andere hässliche Kommentare hinwegzusehen. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie jemand sich die Mühe machen kann, so etwas Gehässiges zu schreiben.

Spannend wird nun, wie Nemo möglicherweise auch außerhalb der ESC-Szene für Schlagzeilen Sorgen wird. Der Triumph von Malmö soll nun helfen, die Anliegen non-binärer Personen in der Schweiz voranzubringen.



"Ich setze mich ganz klar für einen dritten Geschlechtseintrag ein", sagte Nemo im ersten Interview nach der Rückkehr in die Schweiz. Das müsse so schnell wie möglich geschehen.



Vorbild dafür könnte Deutschland sein, denn hierzulande ist es seit 2018 möglich, beim Eintrag ins Personenstandsregister neben "männlich" und "weiblich" auch "divers" oder "ohne" zu wählen.



Der Schweizer Justizminister Beat Jans lud Nemo bereits zum Gespräch ein. "Lass uns bald zusammenkommen und über queere Rechte sprechen", schrieb Jans an Nemo.