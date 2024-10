"Ist doch egal, ob es wahr ist, solang es einen Skandal gibt", singt Pietro Lombardi in seinem neuen Song "OMG", den er am 5. Oktober angekündigt, aber bis heute nicht in voller Länge veröffentlicht hat. Und das sicherlich aus gutem Grund.



Denn: Eine Promo-Aktion sei der Konflikt zwischen ihm und seiner Verlobten nicht gewesen, stellt Lombardi nun in seinem Video-Statement klar. Genauso wenig sei Laura ein "Gold-Digger", der sich an ihm bzw. dem Skandal bereichern wolle.



Nun will der Sänger an sich arbeiten, alles dafür tun, um seine Emotionen in den Griff zu bekommen - und wirklich für seine Liebe kämpfen. Denn: "Nicht alles im Leben ist Fake".