Let’s get ready to rumble? Aber sowas von!



Regina Halmich ist bereit - oder wird es sein. Beinarbeit, Deckung, Taktik. Dreimal die Woche trainiert die 47-Jährige aktuell, um Stefan Raab in wenigen Monaten aus der Reserve zu locken.



Seit ihrem Abschiedskampf gegen die Israelin Hagar Shmoulefeld Finer hat Regina Halmich keine Boxhandschuhe mehr in die Hand genommen. Das war vor 17 Jahren. Aber: "Boxen ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht. Bis September bin ich wieder topfit."