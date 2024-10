Also sagen wir so, ich habe ein bisschen die Nase voll von diesen älteren Herren, die wirklich glauben, sie sind gottesgleich oder kommen zumindest direkt nach Gott.

In Kurt Krömers Podcast "Feelings" nimmt die zwölffache Boxweltmeisterin kein Blatt vor den Mund. Ihr Duell gegen Stefan Raab am 14. September liegt Regina Halmich noch schwer im Magen, auch wenn die optischen Blessuren längst verheilt sind.



Als echte Sportsfrau setzte sie auf Fairplay - etwas, das Stefan Raab offenbar fremd ist, wie Regina Halmich erzählt. Denn ihrer Meinung nach ging es im Ring alles andere als gerecht zu. Kurt Krömer hakt nach: "Ich fand es scheiße, dass er dich vorher so krass hat stehen lassen", so der Komiker. "Du hast dich ja bestimmt aufgewärmt, deine Übungen gemacht und dann stehst du da wie doof."



Damit goss Kurt Krömer ordentlich Öl ins Feuer - oder besser gesagt: Salz in die Box-Wunde. Regina Halmich? Kaum zu bremsen.