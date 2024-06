Zwei Kinder hat Naomi Campbell , mit Babybauch wurde das Topmodel aber nie gesehen. Bisher stellte sie lediglich klar, dass es keine Adoption gewesen sei. Nun beendet die 54-Jährige alle Spekulationen. In einem Interview mit "The Times" spricht sie darüber, was ihre Kinder ihr bedeuten. Auf die Frage, ob sie eine Leihmutter eingesetzte habe, antwortet das Model mit "Ja". Die Kinder, deren Namen sie nicht verrät, haben das Leben der Laufsteg-Ikone verändert: "Ich hoffe auf eine bessere Welt für meine Kinder. Sie haben für mich 110 Prozent Priorität. Ich muss an ihrem ersten Schultag für sie da sein."

Lady Mama statt Lady Gaga? Die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft der Sängerin brodelte mächtig - zumindest bei ihren Fans. Auslöser waren Paparazzbilder, die Lady Gaga bei der Hochzeit ihrer Schwester zeigten. Fans meinten, eine kleine Wölbung an ihrem Bauch zu sehen. Nun äußert sich die Sängerin - und zwar mit Hilfe von niemand geringerem als Taylor Swift!



In einem TikTok-Video verrät sie: "Nicht schwanger." Doch damit nicht genug. Weiter schreibt sie: "Just down bad crying at the gym" (auf Deutsch soviel wie: Nur am Boden zerstört, weinend im Fitnessstudio). Hier kommt dann auch Taylor Swift ins Spiel - der Text stammt aus dem Refrain ihres Songs "Down Bad". Swift war in den letzten Tagen nämlich ebenfalls eine Schwangerschaft angedichtet worden.



Die Gunst der Stunde nutzt die Sängerin schließlich, um ihre 9,3 Millionen Follower zur Wahlregistrierung aufzufordern. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.