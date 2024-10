Nana Mouskouri ist eine Frau der Superlative. Ihre Bilanz nach mehr als 60 Jahren im Musikbusiness? Schier überwältigend. Sie hat 1.600 Songs in mehr als 20 Sprachen und mehr als 130 Alben veröffentlicht. Der Lohn dafür? 300 Goldene, Diamantene und Platin-Schallplatten. Aber sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen, ist einfach nicht ihr Stil.



Heute (13. Oktober) feiert sie ihren 90. Geburtstag und schenkt sich und ihren Fans als Dankeschön ein neues Album: "Happy Birthday Nana". Die neue Platte ist ein Best-Of, eine Zeitreise durch ihre lange Musikkarriere und vielleicht auch der leise Beginn eines Abschieds.



Auf die Frage, ob ihr das Alter Angst macht, verrät sie der Deutschen Presse-Agentur: "Ich habe nie über mein Alter nachgedacht. Oder wenn, dann so wie andere auch." Eine Sache vermeidet sie mittlerweile aber: In ihrem Alter könne sie keine großen Pläne mehr für die Zukunft machen, sagt sie offen.

Bildrechte: imago images/POP-EYE

Besondere Glückwünsche zum 90. Geburtstag

Neben vielen Ständchen und Glückwünschen von Freunden und Familie zum Geburtstag, hat sich auch er nicht lumpen lassen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier höchstpersönlich gratuliert der Sängerin mit sehr persönlichen Worten auf seiner Internetseite.

Ihre Musik, liebe Nana Mouskouri, begleitet mich nahezu mein Leben lang. [...] Nicht nur als Parlamentarierin und als UNICEF-Sonderbeauftragte für Kinderrechte haben Sie sich für das eingesetzt, was wirklich zählt im Leben: Freiheit, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Ich danke Ihnen für Ihren Mut, Ihr Engagement und Ihre Gradlinigkeit und weiß mich nicht nur als Jazzfan mit Ihnen verbunden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier www.bundespraesident.de

Bildrechte: IMAGO / ZUMA/Keystone

Ein Lebewohl zur Musik?

Nana Mouskouri hat sehr oft versucht, sich von der großen Bühne zu verabschieden. Schon vor mehr als 15 Jahren, weil sie damals das Gefühl hatte, langsam zu alt zu werden. Aber ohne Singen fühlte sie sich nutzlos und leer. Also singt sie einfach weiter. Schließlich war die Musik ihre erste Liebe und wird auch ihre letzte bleiben, wie sie immer sagt.



Und nicht nur das - die Musik sei zu ihrer Komplizin geworden, sagte sie in einem ihrer früheren Interviews. Auf der Bühne habe sie gelernt, sich durch das Singen auszudrücken. Eine Fähigkeit, die sie im Laufe der Jahre zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten gemacht hat.



Mit ihrem neuen Album dürfen sich die Fans auf 21 Klassiker freuen. Darunter ihre liebsten und bekanntesten deutschsprachigen Songs wie "Guten Morgen Sonnenschein", "Johnny Tambour" und "Weiße Rosen aus Athen", mit denen sie in Deutschland berühmt wurde.

Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Das ist Nana Mouskouris Erfolgsrezept