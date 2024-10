Sigourney Weaver jagte Aliens durchs Weltall und Geister durch New York, entführte die Zuschauer mit ihrem Avatar in eine fremde Welt. Und das alles, obwohl ihr von Anfang an viele Steine auf den Weg nach Hollywood gelegt wurden.



Sie studierte Literatur und Drama an den Elite-Universitäten Stanford und Yale. Doch statt sie zu fördern, bescheinigten ihr die Schauspiellehrer in Yale, dass sie kein Talent für ernste Rollen habe. Das verriet Sigourney Weaver im Interview mit dem Online-Portal "Deadline".



Aufgeben kam für die Schauspielerin trotzdem nicht in Frage. Im Gegenteil: Es habe sie dazu gebracht, ganz unterschiedliche Richtungen einzuschlagen. Science-Fiction, Fantasy, Action, Horror, Komödien und Dramen - das Repertoire von Sigourney Weaver ist schier unendlich und macht sie zu einer der begehrtesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Hollywoods.

"Ich war Miss Nobody von nirgendwo!", witzelt Sigourney Weaver 2019 in der Zeitschrift "Parade" als sie an den Beginn ihrer Hollywood-Karriere zurückdenkt - ihre Rolle als "Ellen Ripley" in "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt".



Regisseur Ridley Scott wollte die damals unbekannte 28-jährige Theaterschauspielerin für einen größeren Filmauftritt in seinem Sci-Fi-Werk. Weaver war von dem Film allerdings nicht sonderlich überzeugt. Denn die Handlung an Bord des Raumschiffs, das von Aliens heimgesucht wird, sollte sich zunächst nur um Männer drehen.



Sie traf sich trotzdem mit Ridley Scott in den "höchsten High Heels überhaupt" und sagte ihm, dass sie das Skript nicht mochte, weil es zu "dünn" sei. "[Mein] Casting Direktor saß in der Ecke und verzog sein Gesicht nach dem Motto ‘Sei ruhig! Sei ruhig!’", verrät sie im Interview.



"Dann dachten sich die Drehbuchschreiber, dass es Zeit wäre, eine Frau als alleinige Überlebende zu haben", erzählt Weaver. Sie wurde über Nacht zu einer der ersten knallharten Action-Frauen Hollywoods.

Noch viele Jahre nach dem ersten "Alien"-Film erinnert sich die Schauspielerin gut an die Dreharbeiten, vor allem an eine bestimmte Szene, hinter der eine kleine Anekdote steckt:

Die Szene, in der ich in einem weißen Raumanzug schwebe, während ich dem Alien zuschaue, wie er weggezogen wird? Ich erinnere mich, dass die Typen von den Effekten mich zehn Meter über dem Boden aufhängten und mich dann dort zurückgelassen haben, während sie Mittag machten. Sigourney Weaver Zeitschrift "Parade"

Nicht nur die Story von "Alien" überzeugte Sigourney Weaver am Anfang nicht wirklich, auch bei "Avatar - Aufbruch nach Pandora" von Regisseur James Cameron hatte sie ihre Zweifel.



Im Interview mit "Deadline.com" sagt sie: "Ich erinnere mich, wie ich das erste Avatar-Drehbuch las, über diese blauen Leute mit spitzen Ohren und Schwänzen, die auf Kreaturen durch schwebende Berge reiten." Sie habe sich nicht vorstellen können, wie man so etwas filmen könnte.



Und doch wurde der Streifen ein voller Erfolg - mit ihr! Sie werde bis zum letzten "Avatar"-Film, der 2031 in die Kinos kommen soll, dabei sein. Hochgerechnet sind es also ganze 22 Jahre ihrer Karriere, die sie den "blauen Leuten mit spitzen Ohren" gewidmet hat.

Obwohl Sigourney Weaver schon so lange im Geschäft ist, nahezu alle Genres durchgespielt hat und mehrere Oscar-Nominierungen vorweisen kann, hat es für einen Goldjungen letztlich nicht gereicht.



Weavers zweiter Auftritt in James Camerons Fortsetzung "Aliens - Die Rückkehr" brachte ihr 1987 eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein.



Zwei Jahre später hatte sie gleich doppelte Gewinnchancen. In dem Drama "Gorillas im Nebel" spielte sie die Primatenforscherin Dian Fossey - und wurde als beste Hauptdarstellerin nominiert. Außerdem war sie als beste Nebendarstellerin in der Komödie "Working Girl" im Rennen. Darin trat sie an der Seite von Harrison Ford als knallharte Geschäftsfrau auf. Und ging wieder beide Male leer aus.



Sogar James Cameron höchstpersönlich forderte in seiner Laudatio, als Weaver 2024 in Venedig mit einem Ehrenlöwen für die Pionierarbeit ausgezeichnet wurde, die sie für Frauen im öffentlichen Raum geleistet habe:

Wenn ihr mich fragt, ist der Oscar für sie längst überfällig. James Cameron Filmfestspiele Venedig

"Ich dachte nie, dass ich eine Schauspielerin sein würde." Mit einer Größe von 1,82 Metern habe sie sich eher gefühlt "wie eine riesige Spinne", sagte Sigourney Weaver der Zeitschrift "Parade".



Bereits im Alter von elf Jahren habe sie ihre Mutter weit überragt - und das nagte an ihrem Selbstvertrauen. Mit 13 Jahren legte sie dann ihren Vornamen Susan ab und nannte sich Sigourney, nach einer Figur aus dem Roman "Der große Gatsby". "Ich war zu groß für 'Sue'", witzelte sie.



Neuer Name, neues Selbstbewusstsein? Bei Sigourney Weaver scheint es geklappt zu haben.

