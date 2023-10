Mick Jagger galt in den 1960ern als Rebell, dabei stammt er aus wohlbehütetem Hause: gute Noten, Mitglied im Kirchenchor - ein Vorzeige-Sohn.



Geboren 1943, wächst Mick Jagger im beschaulichen Dartford in der Nähe von London auf. Nach dem Abitur studierte er mit einem Stipendium in der Tasche BWL an der "London School of Economics and Political Science" - einer Elite-Uni. Er brach das Studium allerdings nach nur wenigen Monaten ab. Ein erster Anflug von Rebellion?



In London traf er seinen ehemaligen Schulfreund Keith Richards wieder. 1962 gründeten sie gemeinsam mit Brian Jones, Charlie Watts und Bill Wyman ihre eigene Band: die "Rolling Stones". Der Rest ist Musik-Geschichte.