Madonna Louise Veronica Ciccone wurde 1958 als drittes von sechs Kindern streng katholischer Eltern geboren. Ihr Vater war Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche. Ihre Mutter starb früh an Brustkrebs.



Dass sie eine besondere Beziehung zu ihrem Vater hat, teilte Madonna bereits in der Vergangenheit mit ihrer Instagram-Community. Zu seinem 93. Geburtstag bedankte sie sich bei ihm. "Nichts kann uns aufhalten!", schrieb sie in diesem Post.