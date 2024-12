Trotz allen Unmuts gebe es auch Ausnahmen in der Filmbranche, sagt Sean Penn weiter. Darunter seien zum Beispiel Sean Bakers "The Florida Project" oder Walter Salles "I’m Still Here".



Auch "The Apprentice" - das Biopic über US-Präsidenten Donald Trump - sei so eine Ausnahme. Der Film hatte im Vorfeld der Ausstrahlung, die in den US-Wahlkampf fiel - Finanzierungsprobleme.