Diese "Witze" von Luke Mockridge gingen offensichtlich nach hinten los - und das nicht ohne Konsequenzen für den 35-Jährigen.



Der Comedian hatte sich in einem Podcast über die Athletinnen und Athleten der Paralympics in Paris lustig gemacht. "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen", hatte Mockridge unter anderem im Podcast "Die Deutschen" gesagt.

Podcast verliert Sponsor

Die behindertenfeindlichen Witze haben nun auch wirtschaftliche Folgen für den besagten Podcast. Der "Spiegel" berichtet, dass die Sprachlern-App "Babbel" angekündigt habe, die Zusammenarbeit zu beenden.



Man habe den Podcast "Die Deutschen" in der Vergangenheit mit Sponsoring unterstützt, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem "Spiegel". "Zum Zeitpunkt der Sponsoring-Vereinbarungen sind die Gäste und Inhalte der einzelnen Episoden leider nicht immer bekannt", so das Unternehmen. Man distanziere sich "klar von den behindertenfeindlichen Aussagen in der besagten Folge, da sie unseren Werten widersprechen", heißt es weiter.



Die Gastgeber des Podcasts, der Comedian Nizar Akremi und der YouTuber Shayan Garcia, hatten Luke Mockridge in seinen abwertenden Außerungen unterstützt.

Geplanter "Nightwash" Auftritt kurzfristig geplatzt

Außerdem wurde bekannt, dass am Sonntag (08.09.) ein geplanter "Nightwash"-Auftritt des Comedians in Paderborn abgesagt wurde. Eigentlich hätte Luke Mockridge dort auftreten sollen, doch wie das "Westfalenblatt" berichtet, habe sich der Veranstalter vor Ort kurzfristig entschieden, ihn nicht auf die Bühne zu lassen.

Seine neue TV-Show wird nicht ausgestrahlt

Luke Mockridge ruderte nach dem ganzen Eklat zwar zurück, doch auch der TV-Sender SAT.1 reagierte und gab am Sonntag (08.09.) bekannt, eine neue Show mit Mockridge vorerst nicht ausstrahlen zu wollen.



"Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu recht empören, passen nicht zu unseren Werten", teilte Sendersprecher Christoph Körfer BRISANT in einem Statement mit.

Luke Mockridge hat schnell erkannt, was er mit diesen Sätzen alles falsch gemacht hat. Er hat sich deshalb öffentlich glaubhaft für seine unangebrachten Worte entschuldigt. SAT.1-Sprecher Christoph Körfer

