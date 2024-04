Lugner will bald zum sechsten Mal heiraten - und zwar seine Partnerin Simone Reiländer. Am 1. Juli soll es so weit sein und Lugner, der wegen seines Erfolgs als Bauunternehmer auch "Mörtel" genannt wird, ist sich sicher: "Es ist meine letzte Ehe."



Seine Partnerin ist rund 50 Jahre jünger als ihr Zukünftiger. Nach Angaben österreichischer Medien gibt sie ihre Stelle in einem Bau- und Gartenmarkt auf, um für Lugners Einkaufszentrum zu arbeiten.