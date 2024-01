Priscilla und Elvis hatten sich 1959 in Bad Nauheim kennengelernt, als Priscilla erst 14 Jahre alt war. Elvis war zehn Jahre älter und leistete in Hessen Militärdienst, Priscillas Stiefvater war als Offizier in Wiesbaden stationiert. Die beiden näherten sich nach anfänglichem Widerstand von Priscillas Eltern an - und heirateten 1967.



Die einzige Tochter des Paares, Lisa Marie Presley, starb im 2023 im Alter von 54 Jahren.