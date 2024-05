Was war passiert? Offenbar musste Hoenig am Dienstag (30.4.) ganz schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er am Herzen notoperiert und bekam einen sogenannten Stent gesetzt.

Heinz Hoenig wurde 1981 mit seiner Rolle in dem Film "Das Boot" an der Seite von Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer bekannt. Danach folgten unzählige Auftritte in TV-Serien, wie z.B. "Tatort", "Unser Lehrer Doktor Specht" und "Das Traumschiff".



Anfang 2024 nahm er an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Das Dschungelcamp musste er vorsorglich aus medizinischen Gründen verlassen.



Hoenig ist seit 2019 mit seiner zweiten Frau Annika verheiratet. Insgesamt hat er vier Kinder (zwei aus der ersten Ehe, zwei kleine Kinder aus der zweiten) und lebt in Blankenburg im Harz.