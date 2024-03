Das Album repräsentiert "die Transformation von Schmerz in Kreativität, Frustration in Produktivität, Wut in Leidenschaft, Verletzlichkeit in Widerstandsfähigkeit", sagte Shakira in einem aktuellen Interview mit der Sunday Times.



Eine Kampfansage an Trennungsschmerz und den Blick zurück? Sieht so aus: Schon der Albumtitel "Las Mujeres Ya No Lloran" (dt. "Frauen weinen nicht mehr") scheint zu zeigen, dass die "Whenever, Wherever"-Sängerin Schluss macht mit dem Kummer nach der Trennung von Ex Gerard Piqué.