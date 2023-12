Gemeinsame Auftritte von Gerard Piqué und Shakira waren zuletzt selten. Aufgefallen ist das jedoch kaum: Die Corona-Pandemie konnte so manche Liebeskrise privat halten. Damit ist es nun vorbei. Nachdem sich in der vergangenen Woche die Gerüchte verdichteten, haben die kolumbianische Sängerin und der Fußballer nun ihre Trennung bestätigt. Nach zwölf Jahren als vermeintliches Traumpaar ist ihre Liebe gescheitert.

Das Beziehungs-Ende des Traumpaars sorgte zwar für große Aufregung, kam aber nicht völlig unerwartet. Seit einigen Tagen kursierten in Spanien Berichte über einen angeblichen Seitensprung Piqués. "Shakira hat ihn mit einer anderen erwischt", schrieb die katalanische Zeitung "El Periódico".



Was das Blatt ebenso zu berichten wusste: Der 35-jährige Piqué soll bereits vor drei Monaten aus dem gemeinsamen Luxushaus in Esplugues de Llobregat ausgezogen sein und wieder in seiner Junggesellen-Wohnung im Zentrum Barcelonas wohnen. Außerdem soll der Fußballer mehrfach mit wechselnder Damenbegleitung in den Nachtclubs der katalanischen Hauptstadt gesehen worden sein.