Nach Informationen der "Bild" will das Paar seine Liebe nach der Trauung in der berühmten "Sansibar" am Strand feiern. Auf der Gästeliste sollen auch ein paar bekannte Namen stehen - wie Klaus Meine oder Mirja du Mont. Und ein kleines musikalisches Schmankerl soll auch nicht fehlen: Schlagersängerin Vicky Leandros soll für das Brautpaar singen.



Anfang 2023 lernten sich der Scooter-Sänger und die heute 22-jährige Sara kennen. Im Herbst hielt der Musiker um ihre Hand an. Der "Bild" sagte er damals: "Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Ich genieße jeden Tag mit ihr."