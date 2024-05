Ein Haus am Meer, nur die engsten Freunde und Verwandten um einen herum und natürlich ganz viel Liebe: So sah die Traumhochzeit von Caro Cult aus. Die Schauspielerin, bekannt aus "High Society" oder dem "Tatort", hat ihren Freund Alexander geheiratet. Ohne großes Tamtam, ganz still, fernab der Öffentlichkeit. "Es war genau so, wie wir es uns erträumt haben", so Caro Cult im Interview mit der "Bunten". "Ganz entspannt und einfach schön."