Seit fast elf Jahren sind sie ein Paar – und Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann sind nicht nur privat ein eingespieltes Team, sondern auch vor der Kamera. Neben ihren Erfolgs-Rollen in Reihen wie "Die Diplomatin (er) oder "Ein Fall für zwei" (sie) haben die beiden nun schon zum zweiten Mal ein eigenes Serienformat entwickelt: "Bei aller Liebe" nimmt typische Stress-Themen in langjährigen Beziehungen mit viel Humor aufs Korn. Da fragen sich viele Zuschauer natürlich: Wieviel von den beiden steckt da wirklich drin?

Eine entspannte Grundhaltung hilft auf jeden Fall - auch im Patchwork-Alltag mit insgesamt vier Kids: Kai Wiesinger brachte zwei Töchter in die Beziehung mit, Bettina Zimmermann einen Sohn – zusammen haben sie ein weiteres Kind. "Das Leben ist Trial and Error - und wir versuchen jeden Tag, gemeinsam unser Bestes zu geben", sagt Kai Wiesinger zum Thema Kindererziehung - und man nimmt ihm sofort ab, dass der Familienalltag auch mal schräg und chaotisch sein darf und trotzdem voller Liebe – und Arbeit – steckt.

Eigentlich genau so wie in den kurzen Folgen von "Bei aller Liebe", wo es im Miteinander auch mal knirscht - oder?



Nicht ganz, meinen ihre Kinder: "Sie sagen, sie sind sehr dankbar, dass es bei uns Zuhause nicht wirklich so ist."