"Aus dem Leben" hat Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer die eigene Vergänglichkeit vor Augen geführt. "Man hat immer das Gefühl, dass man ewig lebt", so die Schauspielerin. "Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, dass das nicht so ist. Da merkt man: Nein, nein - man ist endlich."



Doch bei aller Dramatik hatte diese Erkenntnis für beide auch etwas Gutes - und sei es nur, "die rosarote Brille ab und die richtige Brille aufzusetzen", so Ann-Kathrin Kramer. Zum Beispiel hat Ehemann Harald Krassnitzer nach den Dreharbeiten sofort mit dem Rauchen aufgehört: "Endlich habe ich es geschafft", so der 64-Jährige. "Und es war nicht einmal anstrengend."



Für beide war der Film "Aus dem Leben" also in jeder Hinsicht ein Geschenk.