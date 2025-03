"Es bricht mir das Herz, diese Worte gerade zu schreiben - aber ich muss das Konzert heute in München leider absagen", schreibt der 32-Jährige. Der Grund: Wincent Weiss ist krank. Was genau er hat, wird nicht verraten.



Nur so viel: Auch beim Konzert in Zürich am 17. März fühlte sich Wincent Weiss schon nicht richtig gut. "Ich hatte so gehofft, dass eine Nacht reicht, um wieder fit zu werden." Aber es reichte nicht.