Jahresendspurt für Wincent Weiss: Derzeit tourt der 31-Jährige mit seinem Weihnachtsalbum "Wincents weisse Weihnachten" durch die Republik. Zuletzt war er damit an der Seite von Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" zu sehen.



In der ARD-Show konnte man gut sehen, dass Weiss bei der Arbeit am Album eine Menge Spaß hatte: "Ich finde es geil, dass ich so richtig kitschig sein durfte. Wenn du deutsche Popsongs schreibst, gibt es Wörter, die du normalerweise nicht benutzt - wie Glitzer, Schnee oder Zauber. Und bei dem Album konnte ich alles heraushauen."