Zum ersten Mal seit sieben Jahren hat Shakira ein neues Album veröffentlicht und dafür vor wenigen Wochen einen Grammy für das beste Latin-Pop-Album gewonnen. Nun startete ihre Tournee durch Lateinamerika. Den Auftakt machte die kolumbianische Sängerin in Brasilien mit Konzerten in Rio de Janeiro und São Paulo. Am Sonntag hätte die 48-Jährige eigentlich für ein Konzert in Lima, der Hauptstadt Perus, auf der Bühne stehen sollen. Doch daraus wurde nichts, wie die 48-Jährige in einer Story auf ihrer Instagram-Seite erklärt:

Die Ärzte hätten Shakira mitgeteilt, dass sie nicht in der Verfassung sei, aufzutreten. Sie hoffe aber, bald entlassen zu werden und wieder gesund zu sein, "damit ich die Show machen kann, die ich für euch alle vorbereitet habe", so die Sängerin.



Sie hoffe, dass es ihr am Montag (17. Februar) wieder besser gehe und sie so schnell wie möglich entlassen werden könne. Ob das zweite Konzert in Lima wie geplant am Montag stattfinden kann, ist noch unklar. Beide Konzerte sind seit Wochen ausverkauft.



Nach ihrer Südamerika-Tournee soll es Mitte Mai in Nordamerika weitergehen. Bis Ende Juni will Shakira rund 50 Konzerte in Lateinamerika, den USA und Kanada geben. Für die Sängerin ist es die erste große Tournee seit sieben Jahren.