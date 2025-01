Seit mehr als zehn Jahren schon leidet die Grande Dame an einer sogenannten fortschreitenden Makuladegeneration. Eine altersbedingte, nicht heilbare Erkrankung der Netzhaut, bei der die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens verloren geht. Noch vor zwei Jahren berichtete die Tageszeitung " Mirror ", dass sie an einem Filmset nichts mehr sehen und auch Drehbücher nicht mehr lesen könne.

Wer nun meint, dass die Schauspielerin deshalb in Trübsal verfällt, liegt falsch. Schon in früheren Interviews betonte Dench, dass sie es hasse, Langeweile zu haben und alleine zu sein. Das bestätigt sie nun in humorvoller Art erneut. Ihre Krankheit schütze sie nämlich vor Einsamkeit: