Was nur wenige wissen: Ronja Forcher hat als Kind den tragischen Verlust ihrer besten Freundin Sarah verkraften müssen. Sie starb mit nur 13 Jahren. Dieser ganz besondere Freundschaft hat die Schauspielerin mit ihrem Buch ein Denkmal gesetzt. Da werden schon mal Erinnerungen wach. "Aber ich bin sicher, sie ist da", sagt Ronja Forcher in ihrem bewegenden Video. "Große Trauer entsteht durch große Liebe", ergänzt sie für alle, die auch jemanden verloren haben.

Dass Sarah an einer unheilbaren Krankheit litt und niemals erwachsen werden würde, wussten die beiden natürlich: Ronjas nur wenige Monate ältere Freundin hatte Progerie, eine Krankheit, bei der Kinder extrem schnell altern.



Ihre Freundschaft stellte das alles nie in Frage - im Gegenteil: Als Sarah immer mehr Einschränkungen im Alltag in Kauf nehmen musste, Schmerzen hatte, war Ronja an ihrer Seite, schob sie im Kinderwagen, unterstützte sie.