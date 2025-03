"In aller Freundschaft"-Fans kennen die Anfänge von Regisseurin Alissa Jung noch ganz genau: Mit nur 16 Jahren startete sie 1998 ihre Schauspiel-Karriere in der ARD-Kultserie als Arzttochter Alina Heilmann. Und heute? Präsentiert sie als Regisseurin ihren ersten eigenen Kinofilm auf der "Berlinale", ist mit einem internationalen Schauspiel-Star verheiratet - und hat schon sehr schwere Zeiten hinter sich. Aber der Reihe nach.

Alissa Jung startet 2005 - nach "In aller Freundschaft" - als Schauspielerin weiter durch, spielte in "Schmetterlinge im Bauch" jahrelang eine Hauptrolle, drehte auch Kinofilme.



Nebenher studierte sie Medizin, schloss das Studium 2017 ab und arbeitete anschließend zwei Jahre als Kinderärztin in einer Berliner Klinik.



Nun zeigte sie ihren ersten Langfilm, zu dem sie auch das Drehbuch geschrieben hat, auf der "Berlinale". In der Hauptrolle? Alissas Ehemann Luca Marinelli, preisgekrönter Schauspieler, und in Italien ein echter Superstar.