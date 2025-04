So kann sich die 59-Jährige offenbar kaum noch im Spiegel ansehen. In einem Interview mit dem Magazin " Harper's Bazaar " spricht Linda Evangelista davon, es nicht ertragen zu haben, sich selbst anzuschauen, "weil ich mich nicht liebte, nicht einmal mochte".

Bei der missglückten Operation, die sie vor einigen Jahren selbst öffentlich machte, sollten Fettzellen in ihrem Körper reduziert werden. Stattdessen sei das Gegenteil eingetreten, so Evangelista. Sie sagte damals, dass sie trotz zweier Korrektur-Operationen "dauerhaft deformiert" und "nicht wiedererkennbar" sei. Um wieder zu mögen, was sie im Spiegel sehe, mache sie eine Therapie.

Ein weiterer Rückschlag im Leben von Linda Evangelista war die doppelte Krebsdiagnose vor einigen Jahren, die zur Entfernung beider Brüste führte. Doch im Gegensatz zur missglückten Schönheits-OP habe sie damit ihren Frieden gefunden. "Mit meiner doppelten Mastektomie habe ich kein Problem", betont das Model. Sie habe sich Implantate einsetzen lassen, aber auch Narben an ihrem Körper von anderen Operationen, etwa an der Lunge. "Ich hatte viele Operationen. Ich habe kein Problem damit. (...) Ich bin noch hier. Ich habe gewonnen."

Jetzt will die 59-Jährige daran arbeiten, "an einen Punkt zu kommen, an dem ich mich selbst mit all meinen Fehlern mag". Das Älterwerden mache ihr dabei keine Angst: "Es ist mir egal, wie ich alt werde. Ich will einfach nur alt werden."