Nach Schlaganfall So startet Katy Karrenbauer zusammen mit Jan Sosniok durch

Ein dramatisches Jahr liegt hinter Katy Karrenbauer: Ende Mai 2024 erlitt die Schauspielerin einen leichten Schlaganfall. Sie musste alle Dreharbeiten absagen und sich gleich zwei Operationen am Hals unterziehen. Doch die 62-Jährige ist zurück - und will noch einmal durchstarten, wie sie im BRISANT-Interview verrät.

Ich hatte ganz viele Jobs in Aussicht, ich musste alles absagen. Und irgendwie brach auch eine kleine Welt für mich zusammen. Aber dann habe ich gedacht: 'Ne, so geht das nicht!'

Gemeinsam stürmen sie die Bretter, die die Welt bedeuten: Im Hamburger Theater spielen sie Seite an Seite. Ihr Stück "Winterhuder Fährhaus" - eine Komödie rund um den berühmten Detektiv Sherlock Holmes - hat es in sich. Neun verschiedene Charaktere muss Katy Karrenbauer darin spielen. Ihr alter Freund Jan Sosniok steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Was sie an ihrem Kollegen besonders schätzt?