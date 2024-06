Der Blick ist in die Zukunft gerichtet - leider aber auch auf die Kippe in ihrer Hand. Denn Katy Karrenbauer kann nicht von den Zigaretten lassen und hat wieder mit dem Rauchen angefangen.

Ich habe sogar ein Nikotinpflaster auf dem Bauch, das ich mir in die Klinik mitgenommen hatte. Aber ohne Glimmstängel fehlt mir was.

Laut ihrer eigenen Aussage, sei das Rauchen nicht ihr einziges Laster. In ihren Augen kümmere sie sich zu viel um andere und zu wenig um sie selbst.



Damit meint sie wohl die Sorge um ihren guten Freund Heinz Hoenig, der selber gerade im Krankenhaus um sein Leben kämpft.



Katy Karrenbauer will ihm und seiner Frau Annika so dringend helfen. Dabei müsste sie jetzt an die eigene Gesundheit denken.