In dem Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." blickt der Schauspieler teils unter Tränen, teils mit Humor auf die schwere Erkrankung und die langwierige Genesung zurück. So habe er zunächst starke Kopfschmerzen verspürt und dann das Bewusstsein verloren.



An die nächsten 20 Tage könne er sich nicht erinnern. "Als ich aufwachte, saß ich in einem Rollstuhl. Ich konnte nicht laufen", so Foxx. Die Ärzte in einem Krankenhaus in Atlanta hätten eine Hirnblutung und einen Schlaganfall festgestellt und sofort operiert.