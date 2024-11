Manchmal lernen Schauspieler bei ihrer Arbeit mehr, als man denkt. Im Fall von Jan Josef Liefers scheint das so zu sein. Simon Verhoeven verdankt dem ARD-Tatort Schauspieler vielleicht sogar sein Leben.



Während der gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Alter weißer Mann" war Jan Josef Liefers vom Zustand seines Kumpels und Regisseurs Simon Verhoeven alles andere als begeistert. Immer wieder riet er dem 52-Jährigen, zum Arzt zu gehen.



Die Folge: Anfang August unterzog sich Simon Verhoeven einer Herz-Operation - "eine ziemlich knappe Sache", wie er am Rande der Filmpremiere in Berlin erzählte.