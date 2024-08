Er ist von der Krankheit gezeichnet, hat deutlich Gewicht verloren. Im Hintergrund hört man die Geräte in seinem Krankenzimmer piepen. Dass er schwer Luft bekommt, merkt man Heinz Hoenig auch noch an.



Doch er kann wieder sprechen und seine unverkennbaren blauen Augen sind klar, als er sich jetzt persönlich an seine Fans wendet.



In einem von RTL veröffentlichten Video zeigt sich Heinz Hoenig kämpferisch: "Ich möchte mich aufrichtig bei euch bedanken", sagt der Schauspieler. Er sei noch im Krankenhaus, "alles wird repariert".