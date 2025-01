Der Mann fällt ins Koma, sein Leben hängt am seidenen Faden. Die Krankenversicherung will nicht zahlen, die Frau organisiert eine Spendenkampagne. Und dann sind da noch zwei kleine Kinder. Wie schafft man diese Situation? Woher kommt die Kraft, um diesen ganzen Wahnsinn zu überstehen?



Heinz Hoenig und seine Frau Annika haben nun erstmals gemeinsam darüber gesprochen. Die BILD-Zeitung hat die beiden in ihrem Zuhause besucht.