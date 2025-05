Das Comeback könnte nicht besser gewählt sein. Schon 2024 kündigte der Schauspieler an, dass er sich eine Rückkehr ins Filmgeschäft vorstellen könnte. Allerdings nur, wenn sich die Rolle mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen vereinbaren ließe. Gesagt, getan!

In der 2023 erstmals erschienenen Serie "Shrinking" geht es um den Therapeuten Jimmy Laird, gespielt von Jason Segel, der nach dem Tod seiner Frau eher unkonventionelle Therapiemethoden an den Tag legt. Begleitet wird er von seinem Mentor, dem Therapeuten Dr. Paul Rhoades, gespielt von Harrison Ford, der mit einer Parkinson-Diagnose konfrontiert wird.

Ich fand den ersten Mentor meines Lebens und meiner Karriere, Michael J. Fox, so inspirierend, wie er es gelassen hinnahm und weiterhin härter arbeitet als jeder andere, den ich kenne.

Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs erhielt Michael J. Fox mit nur 29 Jahren die Diagnose Parkinson. Eine Nachricht, die sein Leben veränderte – aber ihn vorerst nicht ausbremste.



Trotz der Krankheit blieb er aktiv: In der Sitcom Chaos City spielte er bis 2000, anschließend immer wieder in kleinere Gastrollen, bevor er sich ganz aus dem Geschäft zurückzog. Fünf Jahre ist es nun her, dass Michael J. Fox seine Schauspielkarriere offiziell beendet hat.