Den Medienberichten zufolge habe Joe Biden die niederschmetternde Diagnose am vergangenen Freitag (16.05.) erhalten, nachdem er sich wegen eines Knotens in der Prostata weiteren Untersuchungen unterziehen musste. Derzeit soll sich Joe Biden mit seiner Familie und seinen Ärzten über die nächsten Schritte beraten.

Laut der Mitteilung wurde Joe Bidens Krebs mit einem Gleason-Score von 9 (Höchstwert 10) eingestuft. Dies lasse, so die American Cancer Society, auf eine besonders aggressive Variante dieser Krankheit schließen, bei der ein rasches Wachstum und eine Ausbreitung wahrscheinlich seien.



Durch moderne Therapien könne das Fortschreiten jedoch verlangsamt werden. So sei der Tumor hormonempflindlich, was die Behandlungschancen verbessere. Den Experten zufolge gilt Joe Biden dennoch als nicht mehr heilbar.