Es sind nur maximal 15 Minuten, und in dieser Zeit muss man alles geben, was man hat: Die Halbzeit-Show des Super Bowls ist so etwas wie der Ritterschlag für alle Musiker - und eine gute Gelegenheit, die eigenen Streaming-Zahlen in die Höhe zu treiben. Fast 120 Millionen Menschen sahen das Spektakel im Jahr 2024.



Im Februar 2025 wird der US-amerikanische Rapper Kendrick Lamar der Star der Halbzeit-Show in New Orleans sein.



"Rapmusik ist bis heute immer noch das einflussreichste Genre. Und ich werde da sein, um der Welt zu zeigen, warum das so ist", wird Lamar zitiert, der die Show in einem kurzen, skurrilen Clip auf Instagram ankündigt.