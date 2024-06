Was ist denn da los ? Jennifer Lopez hat ihre für den Sommer geplante Tournee abgesagt.



"Jennifer nimmt eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", heißt es zur Begründung von der Musikerin.

Gerüchte über Ehekrise mit Ben Affleck

Die Absage kommt in einer Zeit, in der intensiv über das Privatleben der Künstlerin spekuliert wird. Viele Boulevardmedien in den USA und Großbritanien berichten über die angeblich kriselnde Ehe mit Schauspieler Ben Affleck.

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Jennifer Lopez weicht Frage nach Privatleben aus

Die 54-Jährige hat laut "Guardian" die Trennungsgerüchte nur indirekt zurückgewiesen.



Während einer Frage-und Antwort-Runde bei einer Pressekonferenz in Mexiko wurde der Star direkt gefragt: "Ihre Scheidung von Ben Affleck, ist die real? Was ist die Wahrheit?"



Nun kann man darüber streiten, ob ein Star sich solche Fragen gefallen lassen muss. Jennifer Lopez antwortete ausweichend und wies den Journalisten in seine Schranken: "Das wissen Sie besser."

Bildrechte: IMAGO / aal.photo

Ist die schlechte Kartennachfrage der Grund?