Seine älteste Tochter Polina, geboren 1988, stammt aus der Ehe mit der russischen Schauspielerin Aleksandra Tabakova. Polina ist ebenfalls in der Schauspielbranche tätig und arbeitet am Theater in Moskau.



Aus der Beziehung mit Kollegin Ann-Kathrin Kramer stammt Sohn Leo, der 1997 geboren wurde. Leo hat sogar schon mit seinem Vater am Set gearbeitet, zuletzt bei "Honecker und der Pastor" (2022). Mit seiner jetzigen Frau Anna Loos hat Liefers zwei weitere Töchter, Lilly, geboren 2002, und Lola, geboren 2008. Die Familie lebt in Berlin.