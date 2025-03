Ehrliches Geständnis eines Hollywood-Stars, der eigentlich für Disziplin und gesunde Ernährung bekannt ist: Gwyneth Paltrow erzählte in ihrem "Goop"-Podcast, dass sie während der Brände in Los Angeles ihre Sorgen mit Alkohol betäubte - mit krassen Folgen für ihre Gesundheit.

Sie sei gerade mitten in den Wechseljahren , erzählte Gwyneth Paltrow in der Podcast-Folge mit der Gynäkologin und Wechseljahre-Expertin Mary Claire Haver. Ihre Symptome habe sie normalerweise ziemlich gut unter Kontrolle. Doch während der verheerenden Brände in und um Los Angeles habe sie ihren Kummer mit Alkohol "selbst behandelt", gesteht sie. Zwar sei sie nicht direkt von den Feuern betroffen gewesen, aber viele ihrer Freunde. Sie habe jeden Abend Alkohol getrunken, um damit zurechtzukommen.

Das ginge vielen Frauen in den Wechseljahren so, bestätigt ihre Gesprächspartnerin dann auch direkt: "Man erholt sich einfach nicht mehr so gut davon", so Haver.



Alkohol werde nun sehr viel langsamer abgebaut, Hitzewallungen und Schlafstörungen verschlimmerten sich. "Viele meiner Patientinnen stellen in den Wechseljahren fest, dass sie sehr viel weniger trinken oder sogar ganz aufhören - es lohnt sich einfach".