Früher haben Sie die zwei Gläser Wein auf der Party ganz gut weggesteckt - doch jetzt hat sich das geändert? Viele Frauen ab 40 wachen nach einem fröhlichen Abend nachts mit Herzrasen und Panikgefühlen auf, Schweißausbrüche verstärken sich, auch der Kopfschmerz am nächsten Tag will einfach nicht verschwinden.

Kein Wunder, dass das Glas Wein jetzt mehr Spuren hinterlässt: In den Wechseljahren verändert sich die Alkoholverträglichkeit bei vielen Frauen drastisch. Das hat Folgen für Gesundheit, Wohlbefinden und natürlich auch für die Symptome der Wechseljahre.



Ein Glas Wein am Abend, um zu entspannen? Klingt verlockend! Doch in den Wechseljahren kann genau das ein Problem werden – denn nachts kommt die Quittung in Form von Herzrasen, Panikattacken und Schlaflosigkeit.