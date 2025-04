Die Reaktionen sind gemischt. Und doch steht am Donnerstagabend (17.04) das erste Konzert von Gil Ofarim an, seit er mit einem Antisemitismus-Skandal in einem Leipziger Hotel für Schlagzeilen gesorgt hat. Seit Jahren stand der Sänger nicht mehr auf der Bühne - nun will er nach allem was geschehen ist sein Comeback feiern.