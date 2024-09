Die offizielle Todesursache ist bislang nicht bekannt. US-Medien zufolge soll Tito Jackson während einer Autofahrt an einem Herzinfarkt gestorben sein. Er hinterlässt neben seinen drei Söhnen neun Enkelkinder.



Tito Jackson war Mitglied der berühmten Familienband "The Jackson Five", in der auch sein Bruder Michael seine Karriere begann. Gemeinsam mit seinen Brüdern Marlon und Jackie sowie seinem Sohn Taryll gab Tito am 10. September noch ein Konzert in München. Zu viert waren "The Jacksons" nach Angaben des US-Magazins "People" auch in Großbritannien und den USA unterwegs.