Jeder, der schon mal einen "Tatort" geschaut hat, kennt seine Augen. Doch seinen Namen kennen die wenigsten, dabei gehört er schon seit mehr als 50 Jahren zum Sonntags-Krimi. Die Augen gehören Horst Lettenmayer, der nun im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Der ehemalige Schauspieler und Leuchtenproduzent starb bereits am 20. Juli, wie seine Tochter Julia-Alina Lettenmayer der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Beerdigt wurde er am 31. Juli auf dem Münchner Nordfriedhof - es wäre sein 83. Geburtstag gewesen.

Zum Trost durfte Horst Lettenmayer später in einem "Tatort" mitspielen. 1989 mimte er in der Schimanski-Folge "Der Pott" einen Gewerkschaftsfunktionär, der die Kasse unterschlug. Sein Gastspiel war recht kurz, er endete tot in einer Lore. Da seine Schauspielkarriere nie so richtig in Gang kam, konzentrierte sich der studierte Elektrotechniker auf seine Leuchtenfirma. "Er hatte durch Zufall den Auftrag zum Entwickeln einer Bilderleuchte bekommen, und das Patent auf die Leuchte war gleich ein Burner", schilderte seine Tochter Julia-Alina.

Laut seiner Tochter brannte Horst Lettenmayer für seinen Job. Auch am Tage seines Todes habe er noch wie üblich in der Firma gearbeitet, deren Geschäftsführung die 32-Jährige bereits übernommen hat - bislang allerdings immer noch mit ihrem aktiven Vater als Inhaber an der Seite. An seinem Todestag habe er sich unwohl gefühlt und sei gegen Mittag nach Hause gefahren, schilderte Julia Lettenmayer.



Als er dort nicht mehr ans Telefon ging, sei sie hingefahren und habe ihn leblos in seinem Bett gefunden. "Er hat immer gut gelebt mit viel Rauchen und Rotwein hier und da, er hat einfach sein Leben genossen - und so hat er sich das immer gewünscht", betonte sie.