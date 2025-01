Sie war "die Kleine", die jüngere Tochter des begnadeten Humoristen Loriot: Susanne von Bülow. Im Alter von nur 66 Jahren ist sie nun in Ammerland am Starnberger See gestorben, wie die Bild-Zeitung berichtet. Offenbar starb Susanne von Bülow bereits am 19. Januar an einem Herzstillstand.