Weltbekannt wurde Shelley Duvall mit ihrere Rolle im Horrorfilm "The Shining" von Stanley Kubrick. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren gestorben. Ihrem Partner Dan Gilroy zufolge starb sie im Schlaf an den Folgen einer Diabeteserkrankung.

An der Seite von Jack Nicholson spielte Shelley Duvall ihre wohl berühmteste Rolle in "The Shining". In dem Stanley-Kubrick-Film aus dem Jahr 1980 musste sie sich gegen Mordversuche ihres verrücktgewordenen Ehemanns wehren.



Die Dreharbeiten zu dem Film beschrieb die Schauspielerin im Nachhinein als traumatisierend. Wegen Kubricks Perfektionismus mussten viele Szenen, in denen sie intensive Todesangst spielen musste, mehrfach gedreht werden - das sei für sie emotional zu viel gewesen.