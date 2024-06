Kir Royal - Star gestorben Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot

02. Juni 2024, 18:31 Uhr

Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie starb im Alter von 92 Jahren in der Schweiz.

Kubitschek spielte in ihrer langen Karriere in mehr als 160 Filmen und Serien mit.