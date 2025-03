Noch immer können viele Rosenstolz-Fans es nicht glauben, dass AnNa R. wirklich tot ist. Sie war doch erst 55 Jahre - und hatte noch so viele Pläne! Wohin mit der Trauer? Was tun mit all den Fragen, die man jetzt im Kopf hat? Zumindest in Berlin gibt es es jetzt einen Ort, an dem Rosenstolz-Fans AnNa R. gedenken können.